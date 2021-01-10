Вот уже более десяти лет в Татарстане запрещен выезд автомобилей на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ. Организаторы Казанского чемпионата по зимнему дрифту UGOL сезона 2021 года либо не знали этого, либо решили проигнорировать. Так или иначе, они подвергли опасности жизни участков соревнований и вывели 45 автомобилей на лед реки Волга. К счастью, это вовремя заметили инспекторы госинспекции по маломерным судам.- В итоге все автомобили покинули опасное место, а организаторы перенесли соревнования на автодром KAZAN RING. Материалы по нарушителям переданы в административную комиссию муниципального образования для принятия решения о наказании, - сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.