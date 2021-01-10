В субботу, 9 января, на 44 километре автодороги “Сызрань-Саратов-Волгоград” в Радищевском районе Ульяновской области произошла смертельная авария. Около 9.30 там столкнулись автомобили “ГАЗель-НЕКСТ” и “МАН” в составе полуприцепа “Шмитс”. После этого “ГАЗель” врезалась в “Мерседес Бенц”.По предварительным данным, 29-летний водитель “Газели” в тумане выехал на встречку, где и произошла авария. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его 34-летний пассажир был госпитализирован с места произошедшего.- Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщают в пресс-службе УГИБДД региона.