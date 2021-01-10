2021 год должен стать годом обновления жилищно-коммунальнальной инфраструктуры Чувашии. С соответствующией инициативой выступил глава республики Олег Николаев.Так, на ближайшие месяцы запланирована разработка проектов по модернизации систем теплоснабжения Алатыря, Шумерли и села Красные Четаи, реконструкция теплосетей Новочебоксарска, проектирование и строительство систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, а также разработка проектно-сметной документации для строительства группового водовода в Шемуршинском, Комсомольском и Батыревском районах.