Вечером в субботу, 9 января, трое жителей Казани - 36-летняя женщина и дети в возрасте 12-ти и 3-х лет, отравились, предварительно, угарным газом. Все произошло в одной из квартир дома №71 на улице Академика Королева. Около 20.40 на место выехали спасатели и медики.По данным пресс-службы МЧС Татарстана, пострадавшие были госпитализированы: дети - в детскую республиканскую клиническую больницу, женщина - в городскую больницу №7.Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам, отмечают в ведомстве.