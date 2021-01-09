Сегодня, 9 января, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще 2 смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 87-летняя женщина и 73-летний мужчина.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в официальном обращении регионального ведомства.Таким образом, число летальных исходов инфекции в Татарстане выросло до 207. Напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 94 новых случаев коронавируса. Два из них завозные, а 92 – контактные. Госпитализация понадобилась 36 людям, остальные 58 лечатся на дому. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 14 092 человек, 10 903 из них уже выздоровели, в том числе 20 человек за минувшие сутки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане во время новогодних каникул доля заражений COVID-19 внутри семей выросла на 72%Темп прироста заболевания коронавирусом в январе составил 0,7% (подробности)