С 18.00 9 января и до 18.00 10 января на территории Татарстана и Казани ожидается ухудшение погоды. Так, прогнозируется сильный снегопад и метель с ухудшением видимости 500 метров и менее, ночью утром местами туман, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица и снежные заносы.- В предстоящие сутки, 10 января, республика окажется в центральной части активного южного циклона и его атмосферных фронтов. Температуры воздуха ночью понизятся – от -5 до -10 градусов, днем будет от -2 -7, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.