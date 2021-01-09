По данным Минздрава Татарстана, за прошедшие стуки в республике было зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом. Два из них завозные, остальные – контактные. При этом 36 инфицированным понадобилась госпитализация. Среди новых больных есть трое несовершеннолетних. Больше всего инфицированных в этот раз в возрастной категории от 60 до 70 лет – 32 человека.По географии распространения коронавируса в Татарстане по-прежнему лидирует Казань – 60 новых случаев за прошедшие сутки.Всего в республике было выявлено 14 092 случая заражения COVID-19. 10 903 человека уже выздоровели, в том числе и 20 за минувшие сутки. Число летальных исходов инфекции пока замерло на отметке в 205.