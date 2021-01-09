8 января в столице Марий Эл на улице Красноармейская во время патруля сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-2110, которая во время езды виляла на дороге из стороны в сторону. Включив спецсигналы на служебной машине полицейские через громкоговоритель потребовали водителя странного авто остановится. Но тот вместо этого лишь прибавил скорости. Началась полицейская погоня.Лихач на ВАЗе не давал себя обогнать и на скорости нарушал правила дорожного движения. К счастью никто не пострадал. Сотрудникам ГИБДД удалось настигнуть беглеца на территории Медведевского района на дороге «Йошкар-Ола - Зеленодольск».Лихачом оказался 20-летний мужчина, который, по мнению полицейских, сел за руль пьяным. Мало того, в ходе проверки также выяснилось, что у него при себе не было водительских прав – никогда не получал, и документов на машину. По подозрению в угоне мужчину доставили в отделение полиции, а преследуемый автомобиль на спецстоянку.- В отношении нарушителя уже составлено более 10 административных материалов, в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.