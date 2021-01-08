За прошедшие сутки в Марий Эл была подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщает оперштб по борьбе с COVID-19. Таким образом, число летальных исходов инфекции в регионе достигло 127.Кроме того, за те же сутки в республике был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии он был там диагностирован у 9 587 человек.По данным Минздрава Марий Эл, сейчас в региональных инфекционных стационарах лечатся 921 пациент с пневмонией, 362 – с подтвержденным коронавирусом. При этом 161 человек находится в тяжелом состоянии, 765 – в состоянии средней степени тяжести, а 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.