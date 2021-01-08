Ночью 7 января в Казани в доме на улице Чуйкова в одной из квартир были обнаружены тела 62-летнего мужчины, его 59-летней жены и 18-летней дочери. Семью зарезали. Также под окнами дома сотрудники Росгвардии нашли 22-летнего парня. Как оказалось, приятеля убитой девушки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».- По предварительной версии, причиной убийства послужило то, что родители потерпевшей были против ее общения с молодым человеком, в связи с чем он и совершил убийство, после чего попытался свести счеты с жизнью, - сообщили в СУ СКР Татарстана.Парня увезли в больницу, где экстренно прооперировали. Он выжил. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.