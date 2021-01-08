В эту пятницу, 8 января, в Казани продолжаются праздничные мероприятия в честь Нового года. Так, сегодня в 14.00 посетителей Горкинско-Ометьевского леса ждет программа от студии «Зима».А в 15.00 в парке культуры и отдыха имени М.Горького намечено начало спектакля «Снеговики».В свою очередь уличный спектакль от театральной студии «Оперение» гости и жители столицы Татарстана могут увидеть в 16.00 на площадке около Центра семьи «Казан» и в парке «Сосновая роща».Кроме того, в 17.00 на площадке у все той же Чаши можно увидеть новогоднюю программу от студии «Зима», в 18.00 в парке «Комсомолец» снова покажут спектакль «Снеговики».Завершит этот день праздничная программа на катке в парке «Черное озеро».