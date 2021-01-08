По данным Минздрава Татарстана на 8 января, в республике за прошедшие сутки было зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусом – 2 завозных и 89 контактных. В 38 случаях заболевшим понадобилась госпитализация, на дому остались лечиться 53 человека.Среди выявленных за прошедшие сутки зараженных есть один несовершеннолетний пациент. Больше всего больных – 29 человек, находятся в возрастной категории от 30 до 50 лет.Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 13 998 человек. Из них 10 883 уже выздоровели, в том числе и 23 пациента за прошедшие сутки. Скончались в республике от инфекции, по последним данным регионального Минздрава, 205 человек.