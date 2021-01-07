Уже на следующей неделе игроки \\"Рубина\\" выйдут из отпуска и отправятся в Турцию, где будут планомерно готовиться к возобновлению чемпионата. Всего у команды намечено три сбора. Все три - в Турции.На трех зимних сборах у \\"Рубина\\" запланировано восемь контрольных матчей. Почти все соперники – российские клубы. Единственным иностранным спарринг-партнером станет белградский \\"Партизан\\". С ним подопечные Леонида Слуцкого сразятся 21 января. Через три дня запланирована игра против \\"Сочи\\".На втором сборе запланированы матчи против московского \\"Динамо\\" (2 февраля), подмосковных \\"Химок\\" (5 февраля\\" и лидера ФНЛ \\"Нижнего Новгорода\\" (9 февраля).В рамках третьего сбора казанцы сразятся с \\"Уралом\\" 15 февраля. Два заключительных спарринга \\"Рубин\\" проведет против волгоградского \\"Ротора\\" 18 и 21 февраля. Выбор соперника, в общем-то оправдан. Дело в том, что \\"Рубин\\" и \\"Ротор\\" стали единственными командами Премьер-Лиги, которые вылетели из Кубка страны. Игры 1/8 финала намечены на 20 февраля, когда \\"Рубин\\" и \\"Ротор\\" еще будут в Турции.Первый же официальный матч 2021 года \\"Рубин\\" проведет 28 февраля, когда в рамках 20 тура РПЛ на выезде сыграет против \\"Спартака\\".