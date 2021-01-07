Победа над московским \\"Динамо\\" стала для \\"Ак Барса\\" девятой подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Это рекордная победная серия в истории клуба. По словам главного тренера команды Дмитрия Квартальнова, рекорд - это, конечно, хорошо, но в клубе стараются не смотреть на статистику.- Мы вообще не смотрим на это. Это, конечно, хорошо, и ребята стараются, чтобы добывать победы. Не наше дело считать такие рекорды, идёт довольно тяжёлый чемпионат, складывается непросто. Но если мы действительно сделали какой-то рекорд, то, конечно, им довольны, - прокомментировал Квартальнов.Благодаря этой победе казанцы закрепились на первом месте на Востоке КХЛ. В активе \\"Ак Барса\\" 66 очков в 42 матчах. У идущего вторым \\"Авангарда\\" - на 8 баллов меньше.