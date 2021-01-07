За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев COVID-19, все контактные. 27 человек госпитализировано, 62 получают лечение на дому. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Казани - 47. 14 человек заболели коронавирусом в Набережных Челнах.На 7 января в Татарстане зарегистрировано 13 907 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 10 860, в том числе 19 за минувшие сутки.Кроме того, зарегистрировано 4 случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1959 года рождения и трое мужчин, 1946, 1951 и 1954 годов рождения.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщили в пресс-службе Минздрава РТ..По состоянию на 7 января подтверждено 205 случаев смерти от коронавируса на территории Татарстана.