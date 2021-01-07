Более 20 туристов из Казани не пустили на борт самолета до Стамбула. По данным телеканала \\"Татарстан 24\\", рейс в Турцию был намечен 6 января в 11:15. Впрочем, в самолет пустили далеко не всех. У нескольких десятков туристов на руках был сданные отрицательные тесты на коронавирус. Вот только сделаны они были 3 января.По данным представителей авиаперевозчика, ПЦП-тесты должны быть сделаны за 72 часа до прилета в Турцию и у некоторых пассажиров срок их действия истекал. Пассажиры же утверждают, что трехдневный срок отсчитывается от момента вылета, а не прилета.Ситуацию прояснили в Роспотребнадзоре Татарстана:- В соответствии с новыми требованиями Министерства Здравоохранения Турции с 29 декабря 2020г. 21:00 час – то есть с 00.00 30 декабря по турецкому времени совпадающему с московским, все пассажиры старше 6 лет при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР – тест COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию. Пассажиры, которые не сделали тест, не будут допускаться на борт. Данное требование действует и для пассажиров, следующих до пересадочного пункта, в Турции, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.Если отталкиваться от заявления Роспотребнадзора, то правда на стороне авиаперевозчика, вот только туристы, если верить соцсетям, попытаются доказать свою правоту.