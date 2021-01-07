Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Рождеством Христовым.- Уважаемые казанцы! Искренне поздравляю православных с Рождеством Христовым! Этот радостный день наполняет надеждой и любовью сердца верующих, обращая мысли и чувства к высоким нравственным идеалам и настраивая на чуткое и внимательное отношение к окружающим. Прекрасная традиция встречать Рождество всей семьей объединяет представителей разных поколений. Многочисленная православная община нашего города вносит неоценимый вклад в процветание Казани и развитие межрелигиозного диалога, способствуя закреплению за столицей Татарстана славы города, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и конфессий. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть светлые рождественские дни будут ознаменованы заботой о ближнем и добрыми делами, а в каждом доме воцарится атмосфера тепла и уюта!, – сказал Ильсур Метшин