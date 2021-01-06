Ночью с 6 на 7 января храмах и церквях Казани пройдут торжественные богослужения в честь праздника Рождества Христова. Чтобы после горожане смогли вернуться домой, общественный транспорт немного изменит свое расписание. Так, в 2.30 на остановку “Центральный стадион” будут направлены автобусы №№6, 10а, 15, 23, 30 и троллейбус №2.Отметим, что в Рождество праздничные мероприятия пройдут в 43 православных храмах и церквях столицы Татарстана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасписание служений митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в Рождество ХристоваПрямая трансляция праздничных богослужений будет организована на портале митрополии (подробности)Перед Рождеством храмы Татарстана провели на предмет пожарной безопасностиПраздничные мероприятия в республике запланированы на 298 объектах Русской Православной Церкви (подробности)