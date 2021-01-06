В среду, 6 января, на улице Хайруллина в селе Нурлаты Зеленодольского района произошла трагедия. Около шести часов утра там загорелся частный одноэтажный дом. Когда на место прибыли пожарные, жилище было сильно задымлено, на площади в два квадратных метра горели вещи.В одной из комнат на диване было обнаружено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.- За минувшие сутки в Татарстане произошли 17 пожаров, пострадал один человек, погибли двое. С начала года произошли 69 пожаров, на которых пострадали три человека, погибли девять и были спасены 20 человек, - отмечают в пресс-службе регионального МЧС.