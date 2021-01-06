За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 90 жителей Татарстана. Существенное большинство из них - казанцы (42 человека). Остальные из Сабинского района (6), Мамадышского района (5), Набережных Челнов (4), Новошешминского района (4), Верхнеуслонского района (3), Лениногорского района (3), Нурлатского района (3), Азнакаевского района (2), Бугульминского района (2), Высокогорского района (2), Зеленодольского района (2), Ютазинского района (2), Аксубаевского района (1), Алексеевского района (1), Альметьевского района (1), Бавлинского района (1), Балтасинского района (1), Буинского района (1), Лаишевского района (1), Пестречинского района (1), Сармановского района (1) и Тукаевского района (1). Три случая завозные, 87 - контактные.Среди зараженных несовершеннолетних нет, 16 - от 18 до 30 лет, 27 - от 30 до 50 лет, еще 16 - от 50 до 60 лет, 15 - от 60 до 70 лет, 10 - от 70 до 80 лет, а шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 34 из них, 56 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 13 818 человек. Большинство из них - 10 841, выздоровело, а 201 - скончался.