Во вторник, 5 января, подтвердились еще три летальных случаев коронавируса в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 84-х, 83-х и 32-х лет. Подробности течения болезни у покойных местный Минздрав не сообщает.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отмечают в ведомстве.С начала пандемии COVID-19 подхватили 13 728 жителей республики. На данный момент большинство из них - 10 821 человек, выздоровело, а 201 - скончался.