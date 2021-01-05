По данным на вторник, 5 января, в Чувашии на стационарном лечении находятся 2 173 человека с коронавирусом или подозрением на него. Всего же на сегодняшний день в регионе развернуто 3 095 коек для зараженных. Такие цифры на заседании оперштаба назвал глава местного Минздрава Владимир Степанов.По его словам, большинство госпитализированных - 1 475, сейчас в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии - 634 человек, в крайне тяжелом - 64. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 60 пациентов.С начала пандемии COVID-19 подхватили 16 905 жителей Чувашии, 15 232 из которых уже выздоровели, а 580 - скончались.