Сегодня, 5 января, около 11 часов по дороге из Чистополя в Аксубаево произошла смертельная авария. По предварительным данным, автомобиль “Шевроле” выехал на встречку, где столкнулся с “Тойотой”.В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 51-летняя пассажирка “Шевроле”. Восьмилетний ребенок - пассажир той же иномарки, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.