За минувшие сутки подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом жителей Марий Эл. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 125. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии коронавирус был выявлен у 9 435 местных жителей (51 - накануне). На данный момент большинство из них - 8 342 человека, выздоровело. В инфекционных стационарах продолжают находиться 902 пациента: 896 - с пневмонией, 378 - с подтвержденным COVID-19.Местный Минздрав отмечает, что 132 больных - в тяжелом состоянии, 770 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 30 человек, а в кислородной поддержке нуждаются 453.