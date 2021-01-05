Несмотря на наступление Нового года, в Казани продолжают гореть трамваи. Так, в 7.42 во вторник, 5 января, под мостом на Сибирском тракте вспыхнул маршрут №5. У машины загорелась приборная панель в кабине.На момент возгорания в трамвае пассажиров не было. С возгоранием, площадь которого составила порядка одного квадратного метра, водителю удалось справиться самостоятельно. Никто не пострадал.- Предварительная причина ДТП с горением - неисправность узлов и механизмов транспортного средства, - отмечают в пресс-службе МЧС Татарстана.