В понедельник, 4 января, на 839 километре автодороги “М5 Урал” в Новоспасском районе столкнулись автомобили “Фольксваген Поло” и “Лада Гранта”. По данным пресс-службы УГИБДД Ульяновской области, иномарка решила пойти на обгон и, выехав на встречку, врезалась в отечественную легковушку.В результате столкновения пострадали оба водителя: 32-летняя женщина из “Фольксвагена” и 29-летний мужчина из “Лады”. Также госпитализация потребовалась трехлетнему и 29-летнему пассажирам “Гранты”. На момент аварии, ребенок находился в детском удерживающим устройстве.