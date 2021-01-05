В понедельник, 4 декабря, в доме №145а на улице Боевая в Казани загорелась трехкомнатная квартира на восьмом этаже. На момент пожара в ней находились четыре человека, в том числе два ребенка. Самостоятельно покинуть жилище они не могли - горела комната и коридор на площади порядка 30 квадратных метров.Жильцам горящей квартиры помогли прибывшие на место пожарные. Также они спасли женщину, которая находилась на девятом этаже.- Для защиты от плотного задымления пожарные надели на жильцов дома маски спасательных устройств капюшонного типа от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и вывели их по лестничному маршу. Спасённых жителей осмотрели медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавших, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.Пожар был оперативно ликвидирован. Сейчас выясняется его причина.