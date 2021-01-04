Пожарные Татарстана подвели неутешительные итоги трех первых праздничных дней. Так, с 1 по 3 января 2021 года в республике произошли 45 пожаров, на которых погибли 7 человек, спасены 14 человек. Отметим, что за аналогичный период прошлого года произошли 29 пожаров, случаев гибели на пожарах не было.Основное количество пожаров в новогодние праздничные дни в Татарстане произошло в жилом секторе. Основная причина пожаров с гибелью людей – неосторожность при курении.- Основными причинами пожаров в новогодние праздничные дни стали: неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.