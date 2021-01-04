Казанские муниципальные парковки работают без взимания платы до 10 января. Помимо новогодних праздников, в 2021 году муниципальные парковки будут работать бесплатно 22-23 февраля, 8 марта, 1, 3 и 10 мая, 12 и 14 июня, 30 августа, 4-6 ноября, 31 декабря, а также в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.Напомним, до 31 января в Казани продлен льготный режим работы муниципальных парковок. Такое решение было принято мэром Казани Ильсуром Метшиным в качестве меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению. Плата взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на муниципальных парковках можно бесплатно.