В молодой казанской семье в ночь на 31 декабря 2020 года произошло ЧП - резко поднялась температура у их 11-месячного сына. Мама мальчика решила сама увезти малыша в больницу, но ребенку становилось хуже и медлить было нельзя. Тогда она обратилась за помощью к инспекторам ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД Казани, которых встретила по дороге.- Автоинспекторы приняли решение о незамедлительном доставлении ребенка в медицинское учреждение с использованием специальных световых и звуковых сигналов, - сообщили в МВД Татарстана.Благодаря профессиональным действиям сотрудников ГИБДД ребенок с мамой за несколько минут были доставлены до больницы.Счастливые родители сердечно поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь в сложной ситуации.