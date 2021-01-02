Оперативный штаб сообщает, что на 2 января, в субботу, стало известно о трех новых летальных случаев коронавирусной инфекции в республике. Общее количество умерших от болезни достигло 189 случаев. Одновременно стало известно, что в Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев заражения инфекцией, и с начала пандемии количество заболевших достигло 13460. Из заболевших двое заразились за пределами региона.В тоже время полностью излечились от COVID-19 и выписаны из больниц 20 человек. Общее количество выздоровевших 10758 человек.