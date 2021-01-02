Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла в Советском районе республики 1 января в 17.30 на автодороге «Йошкар-Ола – Уржум». По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки Volkswagen на небезопасной скорости вылетел на встречку, не справившись с управлением, и врезался в отечественную «семерку», который управлял 33-летний водитель, сразу после этого Volkswagen врезался в Chevrolet под управлением 26-летней девушки.- В результате ДТП пострадали девять человек, включая несовершеннолетнего, - сообщили в МВД Марий Эл. - Среди пострадавших водитель и два пассажира автомашины Volkswagen - 21-го и 20-ти лет; девушка-водитель и три пассажира автомашины Chevrolet - 29-ти, 25-ти и четырех лет; а также водитель и 32-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2170.