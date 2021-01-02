Пожар в частном деревянном доме в селе Федотовка Лениногорского района республики начался в 22.16 в пятницу, 1 января. Пожарных вызвали односельчане, которые заметили клубы дыма и языки пламени над домом, в котором проживали 70-летний мужчина и его 67-летняя супруга.К приезду пожарных дом был полностью объят пламенем. Хозяев никто на улице не видел, стало понятно, что они не смогли выйти из строения.Когда с пожаром справились, были обнаружены тела погибших пенсионеров.- Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предположительная причина возгорания - курение в доме.