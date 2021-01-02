Пожар в квартире на 2-м этаже в четырехэтажном доме на улице Гоголя в Бугульме начался в 8.50 в субботу, 2 января. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС Татарстана. Они установили, что горение происходит в квартире, горит диван, на котором лежала женщина.- Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра, - сообщили в МЧС республики. - Личность погибшей устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорание стала привычка курить в постели. Проверяется информация о том, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.