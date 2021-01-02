Пожар на восьмом этаже высотки в Набережных Челнах начался 1 января в 17.13. Получив сообщение о возгорание, пожарные прибыли на место происшествия - Новый Город, 20/05.Когда они вошли в квартиру, то обнаружили, что горит мебель и вещи на площади 3 квадратных метров.- Во время тушения пожара обнаружено тело мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - В 17.31 произошла ликвидация открытого горения.Тело погибшего хозяина было обнаружено в зале в кресле. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.