Неприятный случай произошел вчера, 1 января, в приемном покое РКБ на улице Оренбургский тракт в столице Татарстана. В 21.00 к медикам обратился мужчина. Он приехал сам, вместе с супругой и детьми. Он пожаловался на травму головы. Его состояние медиками было оценено как нетрезвое, но анализы никто не успел взять - по какой-то пока неизвестной причине пациент устроил скандал. Мужчина разгромил в приемном покое стойку регистратора, разбил монитор, напал на врача-нейрохирурга и завотделения.Медики нажали тревожную кнопку и вскоре в больницу прибыли сотрудники полиции МВД и Росгвардии Татарстана.