На 1 января 2021 года в республики от коронавирусной инфекции скончались 10 местных жителей. Таким образом количество летальных случаев достигло 538 человек.Всего в регионе новой инфекцией заразились 107 человек, общее количество зараженных достигло 16488 жителей республики.Выздоровели за этот же период 101 человек, с момента начала пандемии количество выздоровевших достигло уже 14867 местных жителей.В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны. Для жителей 65 и старше лет продолжается режим самоизоляции.