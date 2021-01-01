Смертельный наезд произошел в Медведевском районе республики 31 декабря 2020 года в 16.40. По предварительным данным, на 87 километре автодороги «Вятка» 38-летний пешеход решил перебежать дорогу перед самым автомобилем. Для 46-летнего водителя иномарки Toyota этот маневр оказался полной неожиданностью - пешеход не имел на своей одежде световозвращающих элементов и на этом участке дороги неподалеку есть пешеходный переход, но прохожий до него не дошел.- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в МВД Марий Эл.