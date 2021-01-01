Первый день нового 2021 года стал причиной гибели от новой коронавирусной инфекции еще одного жителя республики. Таким образом общее количестве смертельных случаев достигло 121 человека.Также по сообщению оперативного штаба общее количество заражением COVID-19 в Марий Эл достигло 9234 случаев. Только за последние сутки их стало больше на 49 человек.Столько же - 49 человек, выписались из больниц за эти же сутки после полного излечения от коронавирусной инфекции. Таким образом в республике с начала пандемии уже вылечились 8219 человек.