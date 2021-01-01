На 1 января 2021 года количество смертельных случаев в результате заражения COVID-19 достигло 186 человек - за сутки пришло сообщение кончины еще четырех татарстанцев.С момента начала пандемии общее количество зараженных новой опасной инфекцией достигло 13375 человек, только за последние сутки прибавился 91 случай.Выздоровевших стало больше на 19 человек, таким образом общее количество исцелившихся от COVID-19 достигло 10738 татарстанцев.Тем временем в республике предусмотрена идентификация граждан из эпидемиологически неблагополучных территорий страны и установлен режим изоляции.