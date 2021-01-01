Министерство здравоохранения Татарстана поделилось радостной статистикой - новогодняя ночь принесла сразу шестерых новых жителей Казани. Первой стала девочка, которая появилась на свет под бой курантов - в 00.00 в Роддоме №1 Городской клинической больницы №7.Всего в родильных домах столицы Татарстана за ночь появились на свет пять мальчиков и одна девочка.- Вес малышки 2990 грамм, для молодых родителей это первенец, - уточнили в министерстве здравоохранения Татарстана. - Мама чувствует себя хорошо.