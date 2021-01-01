В субботу, 2 января 2021 года Национальный музей республики приглашают жителей и гостей Казани на новогоднюю программу. В этот день во внутреннем дворе музея будет экспонироваться арт-объект известного российского художника Леонида Тишкова «Лунные качели», не только художественный, но и интерактивный функциональный объект, настоящие парные качели, на которых могут одновременно кататься как взрослые, так и дети. Но это настоящие волшебные качели - благодаря их движению будет загораться лайтбокс «Луна» и освещать своим волшебным светом пространство вокруг. Арт-объект – часть многолетнего проекта «Частная луна», который художник показывал во множестве стран мира.Для всех посетителей выставки ждет и вкусная программа - в киосках во дворе, расположенных рядом с качелями, можно будет попробовать горячую выпечку и согревающие безалкогольные напитки. Музыкальная программа: ди-джеи, Дед Мороз, Снегурочка и много других приятных сюрпризов.