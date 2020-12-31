По данным Минздрава Татарстана на 31 декабря, в республике выявили 95 новых случаев коронавируса. 27 человек были госпитализированы, остальные проходят лечение на дому. Сообщается, что среди новых зараженных есть двое несовершеннолетних. По-прежнему наибольшее количество инфицированных за сутки приходится на Казань – 29 человек. Далее идут Набережные Челны – 15 случаев COVID-19.Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был выявлен у 13 284 человек. К этому моменту выздоровело уже 10 719, в том числе 21 человек за прошедшие сутки. Скончались же от инфекции 189 пациентов.