Трагический несчастный случай во время охоты на кабанов произошел сегодня, 30 декабря, в 17.00 в лесу возле деревни Верхние Ачаки в Ядринском районе республики. По предварительным данным, компания охотников загнала кабана, и один из них случайно выстрелил в своего коллегу. Ранение оказалось смертельным - несмотря на то, что мужчины вызвали на место происшествия медиков, 39-летний охотник скончался на месте происшествия.На месте трагедии сейчас работают сотрудники СУ СКР Чувашии.- Они изучают место происшествия и все обстоятельства происшествия, - сообщил официальный представитель СУ СКР Чувашии.