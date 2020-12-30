Печальные сообщения пришли из Чувашии - там за сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 10 человек. Таким образом количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 16269 жителей республики. Общее количество погибших достигло 517 человек.В тоже время всего в Чувашии излечились от опасного заболевания излечились 14658 человек, только за последний день выписали из больниц 107 пациентов.Для противодействия распространению инфекции в республики продолжается масочный режим и введен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65 и старше.