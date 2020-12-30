На вторник, 30 декабря, в республике всего зарегистрировано 9135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них новых случаев - 51. При этом выписались из больниц 54 человека, таким образом всего излечились от COVID-19 более 8120 человек.К сожалению, количество погибших от опасной болезни достигло 119 человек - сегодня пришло известие, что скончался еще один житель республики.В регионе продолжается режим самоизоляции для жителей Марий Эл старше 65 лет. Им рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.