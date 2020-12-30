В Госавтоинспекцию Ульяновской области поступила благодарность от пассажиров рейсового автобуса, который сломался ночью на трассе \\"Ульяновск-Димитровград-Самара\\" возле поселка Чердаклы Чердаклинского района республики. Коллектив граждан попросил объявить благодарность двум сотрудниками ДПС МО МВД России \\"Чердаклинский\\" старшему лейтенанту полиции Игорю Вдовину и капитану полиции Денису Селезневу.Все произошло ночью 27 декабря во время пути по маршруту, когда рейсовый автобус \\"Хайгер\\" сломался. Сообщение об этом получили сотрудники Госавтоинспекции, которые прибыли на место происшествия. В салоне автобуса находилось два водителя и 34 пассажира, в том числе дети. Все уже начали замерзать, но починить на месте транспорт не получалось.- Сотрудники экипажа ДПС оказали помощь пассажирам сломавшегося автобуса. Часть из них были доставлены до места назначения на попутном рейсовом автобусе, а оставшихся помогли разместить в ближайшей гостинице, - прокомментировали это происшествия в МВД Ульяновской области.