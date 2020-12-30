Спасателей вызвали сегодня, 30 декабря, когда очевидцы увидели попытки рыбака выбраться из промоины на реке Кама в Набережных Челнах. На место прибыли сотрудники МЧС республики, и им свидетели рассказали, что в 500 метрах от берега в 11.42 они увидели, как под лёд провалился мужчина. Сначала было видно, как он махал руками и пытался выбраться на поверхность, но не смог.На месте происшествия - в районе пристани Набережных Челнов в затоне Чулман где находится ремонтная база кораблей, дежурная смена ЗПСО № 6, инспекторы Набережночелнинского отделения Центра ГИМС, а также опергруппа Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона произвели визуальный осмотр. После этого было принято решение начать водолазные работы.