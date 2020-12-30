Два страшных пожара произошли в регионе 29 декабря. В обоих случаях погибли люди.Первое возгорание произошло в Шумерля на улице Калинина. Там в 12.44 загорелся частный дом и надворные постройки. К приезду пожарных дом горел открытым огнем. Когда с пламенем справились, при разборе завалов обнаружили тело мужчины. По какой причине начался этот пожар, будут выяснять сотрудники МЧС Чувашии.Одновременно с этим пожаром произошло возгорание на улице Биржевая в поселке Сосновка в столице республики. Там загорелась однокомнатная квартира, во время тушения огня было обнаружено тело погибшего мужчины.- Огнем уничтожена кровать, внутренняя отделка комнаты, - рассказали в МЧС Чувашии. - Пожар мог случиться в результате неосторожности при курении.