В республике на 30 декабря зарегистрировано четыре новых летальных случая - скончались жители региона, заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество погибших в Татарстане увеличилось до 179 человек.Всего же в регионе заболели COVID-19 более 13 тысяч человек - 13189. За 30 декабря зарегистрировано 94 новых случая.В тоже время выписаны из больниц 10698 пациентов, и только 20 - за последние сутки.Для всех приезжающих в регион организованы меры по профилактике и предупреждению заражения коронавирусной инфекцией: организован забор биоматериала при повышенной температуре у пассажиров в аэропортах и вокзалах; организована термометрия пассажиров на транспортных узлах; проходит идентификация граждан из эпидемиологически неблагополучных территорий, установка режима изоляции.